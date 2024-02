Venezia: il derby per riprendersi la zona A diretta

TORINO - Dopo le sette gare di ieri, in B tre partite chiudono il turno infrasettimanale della 27ª giornata (in campo alle 20.30). Derby per il Venezia, chiamato a rispondere ai risultati delle altre contendenti per il 2° posto, l’ultimo buono per salire direttamente in A. I lagunari di Vanoli ricevono il Cittadella di Gorini, con i granata in caduta libera e col tecnico in discussione, visto che nel 2024, il Citta dopo aver battuto il Palermo, ha perso le successive sei gare. Oggi, fra l’altro, l'allenatore Gorini compie 50 anni e alla squadra ha chiesto espressamente un regalo. Il Venezia invece, al di là delle difficoltà societarie (senza un’iniezione di capitali, è a rischio l’’iscrizione a giugno, sia in B che eventualmente in A), ha fatto 7 punti nelle ultime 3 gare e vincendo oggi si riprende il 2° posto in solitaria, riportandosi un punto davanti alla Cremonese. Delicata la sfida fra Pisa e Modena: toscani sabato battuti in casa nel recupero proprio dal Venezia, occupano l’ultimo posto buono per salvarsi (il 15°), fallire oggi vorrebbe dire finire nella bagarre salvezza (hanno solo un punto di margine sui playout), che per ora erano riusciti a evitare, pur non incantando. In tribuna, a spronare la squadra, ci sarà anche patron Knaster, non vuole mancare in un momento così cruciale. Modena che invece cerca i punti per mantenere la zona playoff, la squadra di Bianco è imbattuta da 5 partite in cui ha raccolto 7 punti, pareggiando sempre nelle ultime quattro uscite. Spezia-Feralpisalò, invece, è un drammatico scontro salvezza. I liguri di D’Angelo stanno trovando un buon passo (9 punti nelle ultime 5 uscite) e hanno i mezzi per salvarsi direttamente. I gardesani sono reduci dal ko con l’Ascoli e le successive polemiche per il gol del pareggio ingiustamente annullato a Manzari nel recupero. A Tuttosport, il presidente Pasini ha chiaramente parlato di volontà di far retrocedere la Feralpisalò, vedremo quanto le sue parole peseranno sulla gara del Picco. D’Angelo, dal canto suo, si è detto fiducioso della designazione di Baroni di Firenze, secondo lui sarà all’altezza di una gara particolarmente delicata.