Venezia di forza, scatto da Serie A: Cittadella ko e secondo posto

Il Venezia non sbaglia e si avvicina al primo posto. Gli uomini di Vanoli battono in casa il Cittadella e accorciano il distacco con il Parma - reduce dal pareggio interno con il Cosenza - salendo a quota 51 punti contro i 56 degli emiliani. A firmare il successo Gytkjaer, a segno dopo 3 minuti di gioco e Bjarkason, che chiude i conti al 74'. Notte fonda per la squadra di Gorini, che al Penzo rimediano la 7ª sconfitta consecutiva.