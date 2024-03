Il Parma torna a vincere, blitz a Terni. Palermo ancora ko: poker Brescia

Pochi giorni dopo il turno infrasettimanale è ancora il momento di tornare in campo per la Serie B. Tre partite in anticipo prima di completare il quadro della 28a giornata nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Il Palermo chiude la sua settimana con appena un punto conquistato e due sconfitta, ultima quella al Rigamonti contro il Brescia. Torna a vincere il Parma di Pecchia sul campo difficile della Ternana e allo scadere trova il successo anche il SudTirol con il Lecco.