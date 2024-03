La Lega B celebra l’8 marzo, Giornata Internazionale della donna

«L’8 marzo rappresenta un’altra tappa importante della campagna strutturale che, come Lega B, abbiamo avviato ormai da tempo – evidenzia il presidente Mauro Balata - e che ci vede protagonisti in prima linea affinche? si possano tutelare e celebrare le donne. Desidero ringraziare il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza diretto da Stefano Delfini per la collaborazione costante, per i valori condivisi e per le azioni concrete che vengono predisposte quotidianamente, volte a un vero e proprio cambiamento culturale e a contrastare un crimine odioso e intollerabile come la violenza in ogni sua forma per la quale non esiste posto nella societa?».

Nell’ambito delle innumerevoli campagne sociali promosse dalla Lega B, questa dell’8 marzo fa seguito all’ormai celebre pallone rosso, icona del contrasto alla violenza sulle donne, protagonista della 14a giornata di campionato. Un’iniziativa che ha raccolto l’attenzione e l’interesse di diverse figure di spicco, fra cui la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e la Sottosegretaria con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni.