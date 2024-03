Parma per la A, Brescia per stupire

TORINO - La 29ª giornata di Serie B si apre stasera, fischio d’inizio alle 20.30, con un anticipo molto promettente, Parma-Brescia, cioè la sfida fra chi sta dominando il campionato e conduce la B con 6 punti di vantaggio sulla Cremonese seconda (e 7 sul Como terzo, il margine che più conta quando si è in testa) e la squadra che più sta sorprendendo in questa B, cioè il Brescia di Maran, che dal suo arrivo è salito dal 15° al 7° posto, cioé in zona playoff, pur disponendo di una squadra non molto dissimile da quella che nella scorsa stagione era retrocessa in C dopo lo spareggio con il Cosenza ma riammessa in B dopo l’esclusione dal professionismo dei calabresi. Il Parma di Pecchia ha costruito il suo dominio anche attraverso la sua imbattibilità in casa, non perde al Tardini da 20 partite, cioè da oltre un anno, quando in panchina c’era già l’ex vice di Benitez, adesso lanciato verso la sua terza promozione in carriera dalla B alla A, dopo quelle ottenute con Verona e Cremonese (si consideri che gli allibratori non accettano neanche scommesse sulla promozione in A degli emiliani, la danno per certa). Ma anche il lavoro che sta facendo Maran col Brescia, è degno di menzione. Riuscire a raccogliere 25 punti in 16 partite (media 1.56 a partita), con l’organico non certo da prima fila di cui dispone, odora di piccolo miracolo sportivo. Nell’ultima vittoria, il 4-2 di sabato scorso in casa contro il Palermo, il centravanti Borrelli ha segnato una doppietta da vero bomber (primo gol di tacco, secondo con un bello stacco di testa, la sua specialità) che lo ha portato a 8 reti in 25 presenze. Stasera dunque, Borrelli sarà forse il giocatore più atteso. Perché se si dovesse confermare contro un’altra big, o meglio, in casa della capolista, diventerebbe uno degli attaccanti italiani più da tenere d’occhio. E domenica, quando festeggerà 24 anni, per il molisano Borrelli (è originario di Campobasso) diventerebbe forse il compleanno più bella della propria vita.