Cremonese-Como: quasi spareggio per la A

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Parma-Brescia 2-1) la 29ª giornata di Serie B prosegue oggi con sei gare, tre alle 14, altrettante alle 16.15. Il clou è Cremonese-Como, derby lombardo che oppone la seconda in classifica contro la terza, separate da un solo punto (ore 16.15). I grigiorossi di Stroppa, vengono da due vittorie di fila e sono imbattuti nelle nove uscite del 2024, nelle quali hanno messo assieme 21 punti. Nello stesso periodo, il Como di Roberts (e Fabregas) ne ha raccolti 17, con due sconfitte (a Palermo e in casa con l’Ascoli). Scontro diretto che non deciderà la lotta per la A, visto che sono coinvolte altre squadre e poi mancheranno altre 9 partite. Ma se una delle due vince, fa un passo non da poco verso la promozione diretta, tenendo presente che all’andata la Cremonese s’impose al Sinigaglia 3-1, era l’8 ottobre, c’era ancora Longo sulla panchina lariana. Le altre gare delle 16.15. Catanzaro-Reggiana: i calabresi di Vivarini fra i più in forma, vengono da 3 vittorie di fila e possono fare un pensierino anche alla promozione diretta (il 2° posto dista 5 punti); la Reggiana di Nesta invece, è la squadra che pareggia di più in B (ben 15 volte), l’X per gli emiliani è uscito in 5 occasioni nelle ultime 6 uscite dei granata. Pisa-Ternana: toscani carichi per la vittoria di Cittadella che ha reso la classifica quasi accettabile (i playoff distano 2 punti, i playout 5); Ternana affamata di punti salvezza e che nell'ultima trasferta a sorpresa ha vinto a Palermo. Le gare delle 14. Modena-Feralpisalò: emiliani all’8° posto, l’ultimo buono per disputare i playoff, devono archiviare la sconfitta immeritata con la Cremonese e tornare a quel successo che manca dalla 22ª giornata, quando inflissero un clamoroso 3-0 al Parma, il più pesante ko della capolista; la Feralpisalò è penultima, a 4 punti dai playout e a 9 dalla salvezza, se perde anche oggi, inizia a salutare la B. Cosenza-Cittadella: i calabresi devono riscattare il ko interno nel derby col Catanzaro per coltivare qualche speranza playoff (distano 3 punti); i veneti perdono da 8 partite di fila e dopo l’ultimo ko hanno perso anche la zona playoff, il tecnico Gorini non rischia il posto, non fa parte della filosofia del Cittadella. Spezia-Sudtirol: i liguri non possono fallirla per sperare di mantenere la categoria, sono a -1 dai playout e a -6 dalla salvezza, obiettivo che dichiara di perseguire anche il Sudtirol che però è in serie positiva da 4 gare, nelle quali ha raccolto 8 punti, portandosi a due sole lunghezze dalla zona playoff. La 29ª giornata prosegue domani con due gare alle 16.15 (Lecco-Palermo e Venezia-Bari) e si chiude lunedì sera (ore 20.30), con Sampdoria-Ascoli.