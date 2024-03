Verde trascina lo Spezia. Colpo Feralpi, il Modena di Bianco ko in casa

Dopo la vittoria del Parma contro il Brescia , prosegue la 29esima giornata di Serie B con match delicati e importanti in vista dei playoff e dei playout. Gran colpo dello Spezia in ottica salvezza: i bianconeri superano il SudTirol e vedono un po' di luce. Fa lo stesso anche la FeralpiSalò che vince al 91' contro il Modena , che ora perde il piazzamento utile per la post season. Termina 0-0 la sfida tra il Cosenza e il Cittadella , entrambe in un momento di calo.

Serie B, i risultati della 29 ª giornata

Lo Spezia conquista tre punti importanti grazie a un super Verde, che con una doppietta rende vano il gol di Casiraghi e dà un po' di ossigeno ai bianconeri in vista delle prossime partite. Gli altoatesini dopo quattro risultati utili di fila, escono dal campo senza punti. Modena e FeralpiSalò danno vita a una gran partita. Abiuso porta in vantaggio i padroni di casa, Di Molfetta risponde e Butic la ribalta dagli undici metri. Palumbo nella ripresa riporta il match in parità, ma La Mantia non ci sta e al 91' realizza il rigore dei tre punti. Poche emozioni tra Cosenza e Cittadella. Alle 16.15 in campo anche Catanzaro-Reggiana, Cremonese-Como e Pisa-Ternana.