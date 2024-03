Pirlo ribalta l'Ascoli in 8 minuti: Kasami-De Luca, la Sampdoria vince 2-1

GENOVA - La 29ª giornata del campionato di Serie B si chiude allo stadio Luigi Ferraris di Genova con la Sampdoria di Andrea Pirlo che vince il 2° match consecutivo battendo per 2-1 l'Ascoli.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo 9' con Duris che controlla la sfera e complice una deviazione di Ghilardi batte Stankovic. Ascolti che trova anche il raddoppio al 38' con Rodriguez ma il Var lo annulla per fuorigioco. Nella ripresa Duris ha una ghiotta occasione per chiudere al match quando al 62' calcia alto sopra la traversa da pochi passi e al 76' i padroni di casa puniscono: al 76' Esposito serve Kasami che con un tiro secco batte Vasquez e pareggia il match mentre all'83' De Luca sigla il 2-1! Successo che consente ai blucerchiati di portarsi a ridosso della zona Playoffs al 9° posto (37 punti) pari con il Pisa 8°