Samp e Pirlo: a Bari assalto ai playoff

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Palermo-Venezia 0-3) la 30ª giornata di Serie B prosegue oggi con 8 gare, cinque con fischio d’inizio alle 14, le altre tre alle 16.15. La capolista Parma (ore 14), è di scena a Piacenza, sede delle gare interne della Feralpisalò. E’ vero che i gardesani, seppur penultimi, sono nettamente inferiori (e oggi saranno privi del fondamentale Felici) ma la squadra di Zaffaroni è ancora viva - ha appena vinto a Modena - e farà di tutto per acciuffare almeno un posto ai playout, che distano solo 2 punti. Tuttavia per gli emiliani di Pecchia, potrebbe essere un’occasione d’oro per allungare ancora sulle inseguitrici e prenotare il ritorno in quella A lasciata nel 2021. La Cremonese invece, ieri sera ha perso il 2° posto per la vittoria del Venezia e gioca al Druso di Bolzano (ore 14), tana del Sudtirol, per riprenderselo. Anche in questo caso, è una grande occasione per i grigiorossi di Stroppa: la tappa in Alto Adige è la prima di tre partite sulla carta abbordabili (poi ci saranno Feralpisalò e Bari) che possono portare la Cremo, se non già in A, quasi. A patto che non vadano prese sotto gamba, va ricordato che con queste tre squadre la Cremonese all’andata ha fatto zero punti. Ma era una squadra diversa dall’attuale, questa è ancora imbattuta nel girone di ritorno, dunque reduce da 10 risultati utili di fila. Il Como, privo dello squalificato Strefezza, ha un test da prendere con le pinze, ospita al Sinigaglia il Pisa di Aquilani (ore 14), reduce da due vittorie di fila (e 7 punti nelle ultime 3 uscite) che hanno rilanciato i toscani in chiave playoff. I lariani di Roberts (e Fabregas), se vogliono ancora puntare alla A diretta, non possono permettersi altri stop dopo quello di una settimana fa a Cremona (che alla fine potrebbe fare la differenza). E test tosto anche per il Catanzaro di Vivarini, sesto in classifica, che alle 14 sarà di scena a Brescia. I lombardi sono reduci dal ko di Parma dove comunque non hanno demeritato mentre i calabresi vengono dalla sfortunata sconfitta interna con la Reggiana, decisa dall’autorete di Fulignati. Sempre in chiave playoff - o meglio, nella corsa per aggiudicarsi 7° o 8° posto - occhio a Bari-Sampdoria (ore 16.15): i pugliesi sono -3 dai playoff e a +4 sui playout ma per come stanno andando con Iachini in panchina (sta facendo peggio dei predecessori Mignani e Marino), forse è meglio che si guardino alle spalle. La Samp di Pirlo invece, con la vittoria di lunedì sull’Ascoli, è sbarcata in zona playoff e dovrebbe avere tutti i mezzi per restarci, visto che stanno rientrando i giocatori chiave che hanno saltato molte partite per infortunio (ma Esposito si è fermato ancora, e ne avrà per un mese). In Ternana-Cosenza (ore 14), sulla panchina dei calabresi c’è il ritorno di William Viali che aveva salvato i rossoblù ai playout nella scorsa stagione e in questa annata aveva iniziato con l’Ascoli, prima di essere rilevato da Castori. Ma occhio agli umbri di Breda, in zona playout: se oggi vincono si portano a 2 soli punti dal Cosenza che a quel punto, più che sognare i playoff (patron Guarascio ha esonerato Caserta e ripreso Viali proprio per questo), dovrebbe solo pensare a salvarsi. Le altre due gare delle 16.15 sono Cittadella-Modena (veneti che nell’ultimo turno hanno pareggiato a Cosenza, interrompendo una serie di 8 ko di fila; emiliani che hanno perso la zona playoff dopo la caduta interna con la Feralpisalò) e Reggiana-Spezia (dopo il colpo di Catanzaro gli emiliani di Nesta possono coltivare ambizioni playoff che distano un punto, liguri che oggi disputerebbero i playout ma che in caso di vittoria potrebbero stravolgere la classifica sul fondo, con squadre oggi salve che dovrebbero iniziare a preoccuparsi).