Cesena, è Serie B! Pierozzi stende il Pescara, esplode di gioia il Manuzzi

Mancava soltanta il crisma dell'ufficialità, ma adesso è arrivato anche quello. Non ci sono più dubbi: il Cesena è in Serie B, lo è con quattro giornate di anticipo. I bianconeri si sono imposti per 1-0 al Dino Manuzzi contro il Pescara grazie al gol segnato da Pierozzi allo scadere. Un gol pesantissimo, perché vale il salto di categoria, anche grazie alla contestuale sconfitta della Torres nell'anticipo del giovedì contro il Gubbio , e dunque con il primo posto nel girone B di Serie C ormai matematico.

Festa grande sul terreno di gioco e in tutta Cesena, con i bianconeri che tornano in cadetteria a 6 anni di distanza dall'ultima volta. È attesa per le promozioni dirette degli altri due gironi, anche se Mantova e Juve Stabia sono ormai ben indirizzate.

Cesena in Serie B dopo 6 anni

Il tempo di assistere al triplice fischio e alla festa in campo del Cesena, che non tarda ad arrivare il messaggio di congratulazioni da parte del numero 1 della Lega Serie B, Mauro Balata, sui propri canali social: "Complimenti ai Romagnoli per il loro ritorno in Serie B. Una fantastica piazza si aggiunge alle straordinarie compagini della Serie BKT 24/25". Congratulazioni che sono arrivate anche dalla Lega Pro, che si appresta invece a salutare il Cesena: "Dimostrazione di capacità organizzative, grandi competenze e lungimiranza, è quanto ha messo in mostra il Cesena, con la conquista della B con ben 4 giornate di anticipo e grazie al talento dei tanti giovani cresciuti nel proprio vivaio. L'incredibile cavalcata riporta il Cesena in Serie B dopo sei anni e dopo una grande rinascita. Per questo oggi diventa una giornata memorabile, parte di una lunga e prestigiosa storia".

Così invece il presidente della Serie C, Matteo Marani: "Alla società Cesena Football Club, alla famiglia Aiello, al tecnico Domenico Toscano, ai calciatori e a tutti i dipendenti del club giungano i complimenti da parte di tutta la Lega Pro, per una festa giustamente attesa e goduta dai moltissimi tifosi".