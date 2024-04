"Vedrete Palermo-City in Champions": Marwood e la frase che fa sognare i tifosi

Giornata speciale in casa Palermo, con l'inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo della squadra rosanero. Un'opera voluta fortemente dal City Group, che ha acquistato la società nell'estate del 2022. Brian Marwood, capo dell'area sportiva dell'intero gruppo, ci ha tenuto a ribadire le ambizioni per il progetto Palermo, con l'obiettivo di portare la squadra i vertici del calcio italiano ed europeo, così come fatto con il Manchester City in Inghilterra e con il Girona in Spagna.

Marwood: "Vogliamo portare il Palermo ad alti livelli" Il digente ha spiegato così l'importanza del nuovo centro sportivo durante la cerimonia di inaugurazione: "Oggi è un momento di grande orgoglio per il Palermo e per l'intera famiglia del City Football Group. Il nuovo 'Palermo City Football Academy' è molto più di un semplice centro sportivo. Da oggi in poi sarà infatti la casa dei nostri giocatori e del nostro staff per farlo crescere e sviluppare al meglio. Intanto noi della proprietà continueremo a lavorare per portare il Palermo al più alto livello possibile, iniziando così il prossimo capitolo della grande storia del club rosanero".

Palermo, Marwood promette la Champions Marwood ha quindi parlato fatto una promessa molto importante ai tifosi per il futuro: "Questa nuova struttura di allenamento è un ulteriore esempio del nostro impegno a Palermo. Le nostre interlocuzioni con le istituzioni sono continue, vogliamo costruire qualcosa di importante. Chiediamo ai tifosi di avere perchè per farlo al massimo servirà del tempo. Le opere più importanti si costruiscono dalle fondamenta e noi le stiamo costruendo proprio adesso. I tifosi devono avere fiducia, non vogliamo solo l'apparenza, ma qualcosa di solido e duraturo. Magari un giorno Palermo e Manchester City si potranno sfidare in Champions League". La stagione del Palermo in Serie B Proprio nella giornata di ieri, sabato 6 aprile, è iniziato un nuovo grande capitolo per il Palermo targato City Group, con l'esordio in panchina di Michele Mignani. L'ex allenatore del Bari, scelto per rimpiazzare Eugenio Corini, ha debuttato con un 2-2 casalingo contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Una partita ricca di emozioni sbloccata dal baby gioiellino Giovanni Leoni, nel mirino della Juventus, e chiusa da Brunori, Mancosu e Darboe. Un risultato che ha mantenuto i rosanero al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Ancora viva quindi la possibilità di conquistare la promozione in Serie A. Un traguardo che avvicinerebbe i rosanero al sogno Champions promesso oggi da Marwood.

