Non c'è Pohjanpalo, Carrera ne approfitta: fermato sullo 0-0 il Venezia

Si è chiuso con un pareggio per 0-0 il posticipo domenicale del 32esimo turno di Serie B tra Ascoli e Venezia. Un punteggio che non accontenta nessuna delle due squadre, impegnate rispettivamente nella lotta salvezza e in quella per la promozione diretta. Carrera ottiene comunque il suo quarto punto in tre partite sulla panchina dei marchigiani, dopo la netta vittoria all'esordio contro il Lecco e la sconfitta contro lo Spezia. Si ferma ancora invece il Venezia, reduce dal ko casalingo a sorpreso con la Reggiana. I lagunari vengono così superati dalla Cremonese al terzo posto.