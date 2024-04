Agguato Brescia, sassi contro il pullman in autostrada: cosa è successo

Momenti di grande paura dopo la trasferta del Brescia sul campo del Venezia nell'ultimo turno di Serie B , persa con un netto 2-0. Il pullman della squadra di Maran, mentre si trovata sull'autostrada A4, è infatti stato colpito da un sasso lanciato da un cavalcavia. Un vero e proprio agguato che ha generato momenti di grande panico, ma che per fortuna non ha portato a nessuna conseguenza fisica.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, quando il pullman del Brescia si trovava nei pressi di Vicenza lungo l'autostrada A4. Durante il tragitto l'autista e i calciatori hanno sentito uno strano rumore di vetri in frantumi, senza però rendersi immediatamente conto di cosa fosse accaduto. Solo quando il mezzo si è effettivamente fermato per una pausa in autogrill, la situazione è diventata chiara. L'ipotesi più accreditata in questo momento è che si sia trattato di un vero e proprio agguato, su cui ora stanno indagando gli inquirenti. Per fortuna nessum membro della squadra e dello staff tecnico è rimasto ferito.

La stagione del Brescia in Serie B

Una domenica da dimenticare per il Brescia, vista anche la sconfitta per 2-0 contro il Venezia. Un risultato che mantiene comunque le rondinelle in zona playoff, visto il settimo posto in classifica a quota 45 punti. Un obiettivo che Rolando Maran non vuole lasciarsi sfuggire dopo la grande rimonta di cui è stato protagonista da novembre, quando ha preso il posto di un Daniele Gastaldello in quattordicesima posizione.