Il Como torna in Serie A: Venezia ko a La Spezia. Retrocede l'Ascoli

Il Como torna in Serie A, raggiungendo così il Parma che ha festeggiato la promozione una settimana fa. Ai lombardi basta il pari in casa contro il Cosenza, dato che il Venezia è caduto a sorpresa in casa dello Spezia. La squadra di Roberts pareggia grazie al rigore di Verdi anticipato dal vantaggio cosentino firmato da Tutino. Al Venezia non basta la rete di Idzes, rimontato poi da Esposito e Reca che regalano così la salvezza ai liguri. Retrocede l'Ascoli a cui non basta la vittoria interna contro il Pisa: ai playout vanno invece il Bari, che ha battuto il Brescia per 2-0, e la Ternana, corsara in casa della FeralpiSalò grazie alla firma di Di Stefano.