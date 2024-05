Diretta Palermo-Sampdoria ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PALERMO - L'obiettivo d'inizio stagione era un altro, ma il Palermo adesso ha un solo modo per prendersi la Serie A: fare un'impresa nei playoff, a cominciare dalla partita di stasera contro la Sampdoria. Una finale a tutti gli effetti per i rosanero che, però, grazie al sesto posto potranno contare su due risultati su tre. Invece tutto in una notte per la Sampdoria. Niente calcoli: stasera i blucerchiati - se vogliono continuare a credere nel ritorno in Serie A - sono obbligati a vincere lo spareggio di Palermo. E poco importa se il fattore campo e due risultati su tre sono a favore dei siciliani (si gioca fino al 120’ in caso di parità al 90’: se poi perdura, passa il Palermo): "A Palermo ci vedono favoriti? Beh, lo faranno in modo scaramatico. Nei playoff si azzerra tutto. Lo abbiamo visto anche in Coppa Italia. Sembrava che l'Atalanta fosse in un momento magico, poi ha vinto la Juventus. Una vittoria che mi ha fatto piacere. Mi tolgo la giacca? No, io la giacca me la tengo addosso, fa freddo" ha dichiarato Andrea Pirlo alla vigilia conscio del potenziale dei suoi.