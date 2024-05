Diretta Catanzaro-Brescia ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CATANZARO - Dopo il successo del Palermo contro la Sampdoria (2-0, i rosanero sfideranno ora il Venezia), il Catanzaro ospita il Brescia nell'altro quarto di finale dei playoff di Serie B. La vincente se la vedrà in semifinale contro la Cremonese. I calabresi hanno chiuso la regular season al terzo posto, pertanto accederebbero al prossimo turno in caso di parità al termine dei 90 minuti e dei supplementari per via del miglior piazzamento rispetto agli avversari. Le Rondinelle, che si sono piazzate ottave strappando così l'ultimo pass per giocare gli spareggi, hanno infatti bisogno di espugnare il Nicola Ceravolo per approdare al prossimo turno.