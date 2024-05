Playoff Serie B, delusione Brescia: passa il Catanzaro ai supplementari

Sarà il Catanzaro a sfidare la Cremonese nelle semifinali dei play-off promozione di Serie B. Nel turno preliminare, infatti, la squadra calabrese si è imposta per 4-2 ai supplementari sul Brescia .

Catanzaro-Brescia: curiosità e statistiche

Playoff Serie B, il Catanzaro elimina il Brescia

Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (Galazzi e Moncini in gol per gli ospiti, Iemmello e Donnarumma al 97° per i padroni di casa), Brignola al 10° del primo extra-time e ancora Iemmello al 17° del secondo hanno siglato le reti della vittoria giallorossa. Nell'altra semifinale si sfideranno Palermo e Venezia.