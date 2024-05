Diretta Palermo-Venezia ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PALERMO - I playoff entrano nel vivo, quasi una finale anticipata. Si torna in campo al Barbera, di nuovo affollato per la semifinale d’andata dei Playoffs fra Palermo e Venezia. In teoria, i lagunari di Vanoli vanno in finale con due pareggi, dunque i siciliani di Mignani, dopo aver fatto fuori la Samp di Pirlo, oggi sono chiamati a vincere per levare al Venezia il vantaggio regolamentare che deriva loro dal miglior piazzamento in campionato. Pronostico non scontato: in campionato, all’andata, il Palermo s’impose 3-1 in Laguna (tripletta di Brunori), al ritorno colpo del Venezia (2 Pohjanpalo, 1 Gytkjaer). Per i lagunari, fallito l’assalto alla promozione diretta in Serie A, si apre un nuovo capitolo nella stessa stagione. Stasera a Palermo inizia l’avventura nei playoff, sperando in un epilogo migliore