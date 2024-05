Biasci e Brignola rimontano la Cremonese: Catanzaro, c'è ancora speranza

Catanzaro-Cremonese, la partita

Ospiti subito padroni del campo, al 10' Castagnetti sfiora il palo con il sinistro incrociato da fuori area e al 14' arriva il gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Vazquez viene dimenticato in area, colpisce la traversa ma Tsadjout è lesto nel tap-in per l'1-0. Dopo lo shock iniziale il Catanzaro prende fiducia, Biasci cade in area dopo un leggero contatto Zanimacchia e da quell'episodio si accende il match con i padroni di casa propositivi. La Cremonese resiste ai 10 minuti di pressing del Catanzaro e le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-0 grigiorosso.

Inizio di ripresa con i fuochi d'artificio: al 50' raddoppio della Cremonese con Ciofani che in anticipo sul primo palo trova una gran girata di testa (crosso Zanimacchia) ma neanche il tempo di festeggiare per i ragazzi di Stroppa che il Catanzaro accorcia le distanze (51') con Biasci autore di un bellissimo tiro a giro. Padroni di casa che al 68' impattano sul 2-2 con l'appena entrato Brignola che deve solo appoggiare la sfera in porta dopo la sponda di Iemmello. Padroni di casa che cercano il gol vittoria ed il finale è infuocato: all'81' Donnarumma è tutto solo in area e Saro si supera facendo un miracolo con il piede, ancora Donnarumma 3 minuti più tardi è protagonista colpendo il palo destro!