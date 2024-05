Diretta Ternana-Bari ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Ternana ospita il Bari nel ritorno del playout di Serie B. Le due square si giocano la permanenza nel campionato cadetto. La gara di andata sul campo dei pugliesi è terminata con il risultato di 1-1 e i rossoverdi ora hanno il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per mantenere la categoria grazie alla migliore posizione in classifica nella stagione regolare. La Ternana infatti ha chiuso 16esima con 43 punti e il Bari, 17esimo a quota 41, si trova quindi nella situazione di dover tornare a vincere in trasferta, evento che non accade dal lontano 29 ottobre, quando i biancorossi espugnarono Brescia.