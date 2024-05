Diretta Venezia-Palermo ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - La sensazione è che, alla luce del blitz a Palermo (1-0), il grosso sia stato fatto e che, al Venezia, manchi davvero solo l’ultimo passo per garantirsi la finale. Anche una sconfitta con un solo gol di scarto spingerebbe i lagunari verso gli ultimi due atti della stagione. Ma Paolo Vanoli, che da calciatore di finali e di partite importanti ne ha giocate tante, ci va comunque cauto: "Mi aspetto un Palermo con un assetto più offensivo. D’altronde Mignani ha già vissuto i playoff, sa gestire momenti come questo e, di conseguenza, dobbiamo assolutamente prestare massima attenzione. La classifica interessa poco a questo punto della stagione: nei playoff si parte tutti da zero e si incontrano le migliori squadre del campionato. Può bastare un attimo per incanalare la partita in un certo modo". Di fatto serve un miracolo al Palermo in questa semifinale di ritorno playoff, perché al Penzo bisognerà vincere con due gol di scarto. Uno scenario terribile per i rosanero che sulle gambe hanno anche una partita in più del Venezia, quella del primo turno con la Samp. Ed è proprio dalla sfida con i doriani da cui sembra ripartire Mignani, che probabilmente schiererà la stessa formazione (o quasi) che ha battuto i liguri