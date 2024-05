Playoff Serie B, Cremonese in finale contro il Venezia: poker al Catanzaro

La Cremonese elimina il Catanzaro e vola in finale dei playoff di Serie B . La squadra di Stroppa , dopo il 2-2 dell'andata in Calabria , si è imposta nettamente con il risultato di 4-1 al Giovanni Zini di Cremona : decisivi i gol di Vazquez , Buonaiuto e Coda arrivate nel corso del primo tempo prima della rete del poker firmata da Sernicola . Inutile il gol di Antonini Lui nelle fasi finali del match. La squadra di Stroppa , che ai quarti aveva eliminato il Brescia , nell'atto conclusivo del torneo affronterà il Venezia , che ieri ha vinto con il risultato di 2-1 contro il Palermo . La finale d'andata tra le due formazioni si giocherà il 30 maggio, mentre il ritorno è previsto per il 2 giugno.

Cremonese-Catanzaro, il match

La Cremonese parte con il piede giusto e si porta in vantaggio sugli avversari con il gol di Vazquez al 12'. Gli ospiti non riescono a prendere le contromisure e al 19' ecco che arriva il raddoppio siglato da Buonaiuto. Dominio totale da parte dei padroni di casa: al 37' è il turno di Coda per il 3-0 che di fatto ammutolisce gli avversari. La seconda fazione di gara si apre con gli ospiti che provano timidamente a farsi vedere nei pressi dell'area avversaria ma al 63' la formazione di Vivarini resta in 10 per il cartellino rosso rimediato da Brignola. La Cremonese prima approfitta dell'inferiorità numerica e trova il poker con Sernicola al 70' prima del gol della bandiera degli ospiti firmato Antonini Lui all'80'. Il match si chiude senza minuti di recupero vista la situazione di punteggio.