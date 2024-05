Playoff Serie B, con Venezia e Cremonese ci sarà da divertirsi

Difficile stabilire quale sia la favorita fra Venezia e Cremonese che si giocheranno, nella doppia finale playoff (gara d’andata giovedì, ritorno il 2 giugno, festa della Repubblica), l’ultimo posto utile ad andare in A, dopo le promozioni dirette di Parma e Como. Il regolamento concede vantaggi non da poco ai lagunari di Vanoli . Avendo chiuso al terzo posto in campionato (contro il quarto della Cremonese), poiché in caso di parità a far la differenza è il miglior piazzamento in campionato, il Venezia può andare in Serie A, teoricamente, con due pareggi. Oltre ad avere il vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno. Ma la storia dei playoff di Serie B dimostra che non c’è quasi mai nulla di scontato. E infatti trovare in finale le squadre meglio piazzate dietro le due promosse è una rarità, chissà cos’altro ci stupirà.

Venezia favorito

Cremonese di Stroppa è la squadra che più ha convinto ed entusiasmato in questi playoff, nei quali - in sintesi - ha dimostrato di avere i mezzi per mettere sotto anche il Venezia: se la Cremonese è quella vista sabato sera, quella che con facilità ha tritato il Catanzaro, per gli arancioneroverdi si fa dura. Sarà molto importante, per i grigiorossi di Arvedi, papa e papà di Cremona, chiudere con una vittoria la gara d’andata per levare ai veneti il vantaggio che concede loro il regolamento. Sia chiaro, il Venezia resta uno squadrone. Come si è già ricordato, non è salito direttamente in A al posto del Como solo per due partite-blackout che, alla fine, hanno fatto la differenza nella corsa alla A contro i lariani. Sono il tonfo di Cosenza (coi veneti sotto di tre reti dopo 21’) e la partita allucinante vissuta in casa, al Penzo, contro la Reggiana: lagunari sul 2-0 all’intervallo, 2-3 il risultato finale, roba da mangiarsi le mani ma alla fine, fatti i conti, agli arancioneroverdi, per andare direttamente in Serie A, sono mancati quei punti lì. Certo, sulla carta, il Venezia dispone di una rosa più forte (e molto appetibile sul mercato...) e anche sotto questo aspetto potrebbe/dovrebbe essere in vantaggio sui rivali grigiorossi. Tuttavia, ladiè la squadra che più ha convinto ed entusiasmato in questi playoff, nei quali - in sintesi - ha dimostrato di avere i mezzi per mettere sotto anche il Venezia: se la Cremonese è quella vista sabato sera, quella che con facilità ha tritato il Catanzaro, per gli arancioneroverdi si fa dura. Sarà molto importante, per i grigiorossi di Arvedi, papa e papà di Cremona, chiudere con una vittoria la gara d’andata per levare ai veneti il vantaggio che concede loro il regolamento. Sia chiaro, il Venezia resta uno squadrone. Come si è già ricordato, non è salito direttamente in A al posto del Como solo per due partite-blackout che, alla fine, hanno fatto la differenza nella corsa alla A contro i lariani. Sono il tonfo di Cosenza (coi veneti sotto di tre reti dopo 21’) e la partita allucinante vissuta in casa, al Penzo, contro la Reggiana: lagunari sul 2-0 all’intervallo, 2-3 il risultato finale, roba da mangiarsi le mani ma alla fine, fatti i conti, agli arancioneroverdi, per andare direttamente in Serie A, sono mancati quei punti lì.

Una vittoria a testa in campionato

Cremonese, capace di spuntarla nel finale, in inferiorità numerica per il rosso al bulgaro Antov (in prestito dal Monza, Stroppa dunque lo conosceva già e lo sta facendo crescere al meglio), grazie alla rete di un altro difensore sottoconsiderato ma efficace in B, Ravanelli, già salito in A un anno fa con il Frosinone. Al ritorno, il 26 aprile, successo per 2-1 al Penzo: vantaggio ospite con Vazquez, lagunari che la ribaltavano con Gytkjaer e Bjarkason. Ma era una partita da fine stagione, in cui i giochi erano ormai fatti: il Venezia stava abdicando nella corsa alla A diretta mentre la Cremonese, con una frenata primaverile, l’aveva già fatto. Tutto sommato come test è meno indicativo di quello della gara d’andata. Fra l’altro, le due squadre si potrebbero affrontare “a specchio”, col 3-5-2: per Vanoli, è il modulo prevalente (ma non disdegna 4-4-2 e 4-3-3), per Stroppa invece, è una garanzia, interpretato con varianti tutte sue, già sperimentate quando portò in A Crotone e Monza: una delle due punte è un trequartista che gioca a fianco della prima punta ma coi piedi del fantasista (Vazquez, ma c’è anche Johnsen) mentre uno dei quinti (Zanimacchia), è un attaccante mascherato. Più classico invece il 3-5-2 di Vanoli dove i due quinti, incredibile a dirsi, sono italiani e dal piglio ardimentoso: l’ancor arrembante Zampano e il più ragionante Candela (che errore per il Zampano-Candela, quando arremba sulle fasce, a tratti sa essere irresistibile e talvolta è stata la doppia carta vincente degli arancioneroverdi. Interessante, anche, andare a rivedersi gli scontri diretti in campionato. E anche qui, prevale l’equilibrio. All’andata, il 9 dicembre, vinse 1-0 la, capace di spuntarla nel finale, in inferiorità numerica per il rosso al bulgaro(in prestito daldunque lo conosceva già e lo sta facendo crescere al meglio), grazie alla rete di un altro difensore sottoconsiderato ma efficace in B,, già salito in A un anno fa con il Frosinone. Al ritorno, il 26 aprile, successo per 2-1 al Penzo: vantaggio ospite con, lagunari che la ribaltavano con. Ma era una partita da fine stagione, in cui i giochi erano ormai fatti: il Venezia stava abdicando nella corsa alla A diretta mentre la Cremonese, con una frenata primaverile, l’aveva già fatto. Tutto sommato come test è meno indicativo di quello della gara d’andata. Fra l’altro, le due squadre si potrebbero affrontare “a specchio”, col 3-5-2: per Vanoli, è il modulo prevalente (ma non disdegna 4-4-2 e 4-3-3), per Stroppa invece, è una garanzia, interpretato con varianti tutte sue, già sperimentate quando portò in A Crotone e Monza: una delle due punte è un trequartista che gioca a fianco della prima punta ma coi piedi del fantasista (Vazquez, ma c’è anche Johnsen) mentre uno dei quinti (Zanimacchia), è un attaccante mascherato. Più classico invece il 3-5-2 di Vanoli dove i due quinti, incredibile a dirsi, sono italiani e dal piglio ardimentoso: l’ancor arrembante Zampano e il più ragionante Candela (che errore per il Genoa cederlo nell’estate 2022 ai veneti, di fatto in cambio di Aramu, ormai lontano parente del giocatore che fu la guida dei lagunari: vedere che stagione anonima l’ex rossoblù ha vissuto a Bari). Resta il fatto che la coppia, quando arremba sulle fasce, a tratti sa essere irresistibile e talvolta è stata la doppia carta vincente degli arancioneroverdi.

