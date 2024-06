Diretta Venezia-Cremonese ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il giorno della verità è arrivato. Dopo Parma e Como oggi si saprà chi sarà la terza promossa in Serie A tra Venezia e Cremonese, con la finale di ritorno dei Playoff di Serie B in programma oggi alle 20:30. Il match d'andata giocato a Cremona si è chiuso con il risultato di 0-0, con entrambe le formazioni che hanno risentito della tensione in campo e dell'importanza della posta in palio. La squadra di Vanoli (nel mirino del Toro per il post Juric) in semifinale si è imposta contro il Palermo, mentre la formazione di Stroppa ha eliminato il Catanzaro. La posta in palio è altissima, con entrambe le squadre che vogliono coronare al meglio una grande stagione arrivando a giocare nel massimo campionato italiano.