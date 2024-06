Vanoli riporta il Venezia in Serie A: Cremonese ko di misura

Dopo due anni di Purgatorio, il Venezia torna in Serie A trascinata da Paolo Vanoli, il tecnico che l'ha presa per mano lo scorso anno quando era pernultima in classifica. I lagunari hanno battuto per 1-0 la Cremonese nella gara di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata, grazie alla firma nel primo tempo di Gytkjaer. Il Venezia raggiunge così il Parma e il Como nella massima divisione.