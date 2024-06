Bari in vantaggio su Inzaghi, per il Pisa spunta Viali

, dove il pacchetto azionario di maggioranza del club passa a, per la panchina i prossimi saranno i giorni dell’ufficialità di Roberto D’Aversa , sempre che in extremis non si registri un sorpasso del. Fine settimana di valutazioni alla: Fabioresta in pole-position, ma deve definitivamente vincere la concorrenza di Marco Zaffaroni e Ignazio Abate. Il terzino Nicolò Corrado è tornato alla Ternana, che per il momento è bloccata sia in entrata che in uscita: il Modena potrebbe essere interessato a trattenerlo trasformando il prestito in un acquisto definitivo, ma il Brescia è in vantaggio sul terzino sinistro ed è disposto ad investire 300.000 euro per il cartellino. Duello tra Modena e Brescia anche per l’attaccante, che si svincola dal Fiorenzuola (per effetto della retrocessione in D) dove ha segnato 9 gol in 34 partite.