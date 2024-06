Salernitana, Sottil è già ai saluti: dimissioni imminenti. Petrachi...

Potrebbe esserci una nuova rivoluzione in casa Salernitana. Dopo la retrocessione in Serie B, la società campana aveva deciso di affidarsi a Gianluca Petrachi come direttore sportivo e Andrea Sottil in qualità di allenatore. Ma proprio quest'ultimo dovrebbe già abbandonare il club a dieci giorni dall'ufficialità come nuovo tecnico dei granata.