Figlio di una leggenda argentina, pronto per la B: lo avete riconosciuto?

Passione, gol e una sana pazzia da far esplodere uno stadio intero. Di chi stiamo parlando? Di Martin Palermo , leggenda del Boca Juniors e uno degli uomini più amati in Argentina ( la nazionale è ora pronta a giocarsi la finale di Copa America ). Il legame con la terra in sudamerica trascende qualsiasi valore tecnico, ma il bomber Xeneize rappresentava entrambi. Nel libro della storia del club argentino c'è una sua gigantografia e non potrebbe essere altrimenti, visto che è il miglior marcatore di sempre . Dalla Copa Intercontinentale vinta contro il Real ai grandi successi in patria. Aveva la capacità di trascinare. Chiedete pure a Victor Hugo Morales , il telecronista storico del "barrilete cosmico", il gol fenomenale di Maradona a Messico '86 contro l'Inghilterra. La sua inconfondibile voce è andata oltre le righe dopo il gol di testa da 30 metri di Palermo contro il Velez : "El gol de cabeza". Ora a far rivivere queste emozioni ci prova il figlio, che sta cercando di ritagliarsi spazio in Italia.

Ryduan sulla scia di papà Martin: un altro Palermo in B

Buon sangue non mente e proprio come papà Martin, Ryduan ha preso la passione per il gol. Non ha avuto per ora la stessa fortuna del padre. Ha giocato a livelli più bassi. La scorsa stagione in Serie D ha trascinato il Martina con 16 gol in 34 presenze. E su di lui sono cascati gli occhi della Carrarese, neo promossa in B. Il club si è attivato subito per cercare l'intesa con il calciatore e nelle scorse ora ha ufficializzato il suo arrivo: “Carrarese Calcio 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30/06/26 le prestazioni sportive del calciatore, anno 1996, Ryduan Palermo. L’attaccante argentino vestirà già da oggi la maglia azzurra Benvenuto Ryduan”. Un colpo esotico, perfetto per il campionato cadetto, che può essere un gran trampolino di lancio e può dare una grande risposta sul reale talento di un calciatore. Non è mai troppo tardi per fare il salto di categoria, Torricelli in passato e Gatti negli ultimi anni lo hanno dimostrato. Ora è tutto nei piedi di Ryduan, il padre era un "ottimista del gol" e ora toccherà a lui cercare di gonfiare la rete.