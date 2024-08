Diretta Brescia-Palermo ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Si alza il sipario sulla nuova Serie B. A dare il via al campionato sarà la sfida tra Brescia e Palermo. Le rondinelle hanno puntato sulla conferma di Maran, mentre i rosanero hanno deciso di puntare su Dionisi. Entrambe le formazioni sono partite bene in questa stagione perché pochi giorni fa, in Coppa Italia, hanno eliminato le due neo promosse di Serie A: rispettivamente Venezia (3-1) e Parma (0-1). Risultati importanti, nonostante sia calcio d'agosto, che fanno capire le qualità di due rose vogliose di lottare per i vertici. Lo scorso anno hanno interrotto la loro corsa ai playoff. Riusciranno a migliorarsi? La parola, come sempre, aspetta al campo.