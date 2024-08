Brescia all'ultimo respiro, il Palermo si arrende al 90' per il gol di Adorni

È il Brescia ad aggiudicarsi il primo match del campionato di Serie B 2024/2025. La formazione di Rolando Maran supera al Rigamonti il Palermo di Alessio Dionisi grazie alle rete nel finale di Davide Adorni. Buona la prima dunque per le Rondinelle, che possono così spendere in classifica i primi 3 punti della stagione. Esordio amaro invece per i rosanero, tra i favoriti per la vittoria del campionato insieme alla Sampdoria di Andrea Pirlo.