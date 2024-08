Diretta Bari-Juve Stabia ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dalla possibile promozione al brivido salvezza ai playout: le ultime due stagioni del Bari sono state un po' sulle montagne russe. I pugliesi approcciano a questa nuova B con una rivoluzione importante: via Polito (andato al Catanzaro) a fare il mercato mentre sulla panchina è arrivato l'ex Como Longo. Dall'altra parte l'entusiasmo della neo promossa Juve Stabia, tornata in cadetteria dopo qualche anno di purgatorio in C. Alle 20:30 al San Nicola si alzerà il sipario - dopo l'apertura tra Brescia e Palermo con le rondinelle che hanno vinto 1-0 - sulla nuova stagione per capire quale ruolo occuperanno durante la stagione le due squadre.