Salernitana, rimonta pazzesca! Juve Stabia tris e colpo a Bari, pari Pisa-Spezia

Incredibile all'Arechi, la Salernitana nei quattro minuti finali ribalta un risultato che l'aveva vista sotto per tutta la gara e bagna con una vittoria sul Cittadella per 2-1 l'esordio del neo presidente Busso , subentrato al dimissionario Iervolino. La squadra granata è un cantiere aperto e mister Gorini lo sa. Al primo vero affondo, il Cittadella passa. Vita crossa al volo a centro area e Rabbi anticipa di piede un distratto Velthuis. La Salernitana si affida all'estro di Kallon con il Cittadella che si difende con Kastrati che si supera al 23' su Daniliuc e due volte su Maggiore: al 36' e 43'. Nella ripresa pressione leggera della Salernitana ma è ancora Rabbi a sfiorare il raddoppio. Il suo tiro dalla distanza prima rimpalla su Bronn e poi scheggia la traversa. Ma nell'extratime succede l'incredibile. Prima arriva il pari della Salernitana, al 2' di recupero, con Daniliuc che devia di testa una pennellata su punizione di Amatucci. Poi, la resurrezione di Simy che con l'ausilio di una deviazione di Angeli, supera Kastrati.

Bari, che scoppola in casa. Modena ko, Pisa pari in rimonta

Nell'altro big match, quello del San Nicola, una Juve Stabia scatenata travolge i padroni di casa. I campani passano per 3-1 dopo aver ipotecato la vittoria sin dal primo tempo. Due gol in fotocopia per gli spigliatissimi ragazzi di Pagliuca: sui corner di Mosti incornate vincenti di due difensori, Bellich a metà di frazione e Folino giusto prima dell'intervallo. Poco Bari anche nella ripresa nonostante l'ingresso di Novakovich che, prima impegna Thiam di testa, e poi trova l'esterno della rete. Ma sono sempre gli ospiti ad imperversare con il neoentrato Artistico che fa tris su cross di Andreoni. La rete nel recupero di Ricci, entrato anche lui dalla panchina, non basta ad evitare i primi fischi dell'Astronave. Vince anche il Sudtirol, 2-1 al 90' in casa contro il Modena, mentre finisce 2-2 Pisa-Spezia: doppio vantaggio ospite, poi gli uomini di Aquilani riacciuffano il pari.