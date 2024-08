Diretta Frosinone-Sampdoria ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Pronti, via. E in Serie B è subito un big match. Perché quello tra Frosinone e Sampdoria si può tranquillamente definire così. Vivarini, tecnico passato in gialloblù dopo gli anni ottimi a Catanzaro, contro Pirlo che invece vuole riportare i blucerchiati nel massimo campionato. Due squadre rivoluzionate: i ciociari dopo la retrocessione confermano qualche elemento e ne inserisce qualcuno giovane. Mentre i blucerchiati contano sui gol di Coda e Tutino, nuovi arrivi dal mercato estivo. Allo Stirpe sicuramente c'è attesa per vedere una bellissima partita e con tante emozioni.