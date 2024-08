La Samp di Pirlo frena a Frosinone, Sekulov esordio. Solo pari per il Sassuolo

Un punto a testa per Frosinone e Sampdoria al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Prima frazione di gioco dai ritmi decisamente interessanti con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Dopo 2' è Darboe ad avere una buona occasione per i padroni di casa. I ragazzi di Pirlo reagiscono ed è Tutino con un paio di conclusioni dal limite a rendersi pericoloso. Nel finale di tempo Ghedjemis prova una grande giocata sfiorando il vantaggio per i canarini, che però si concretizza pochi istanti più tardi grazie ad una clamorosa incomprensione tra Romagnoli e il suo estremo difensore Ghidotti, che su un cross dalla destra di Ghedjemis sbaglia completamente il tempo dell'uscita. Il centrale tocca con la testa la sfera rimettendo in gioco Ambrosino dimenticato in area, al quale non sembra vero appoggiare in rete indisturbato. Passano soli due giri di orologio e Tutino - in pieno recupero - ha l'occasione clamorosa per il pari, ma solo davanti a Cerofolini si lascia respingere la sua conclusione dal portiere giallazzurro. In avvio di ripresa i blucerchiati provano a spingere e al 54' trovano il pareggio con Venuti che approfitta di un errato retropassaggio di Darboe e realizza con un potente sinistro dall'interno dell'area. I canarini accusano il colpo e al 66' Coda completa la rimonta appoggiando in rete da pochi passi un perfetto assist dalla destra del neo entrato De Paoli. Il Frosinone reagisce e Di Stefano all'80' - 8' dopo l'esordio di Sekulov, arrivato a Genova dalla Juventus - di testa trova il pareggio sfruttando un cross di Gelli. Poco dopo Ioannou si fa espellere per un brutto fallo su Ghedjemis lasciando i doriani in dieci, ma il match termina ugualmente 2-2.