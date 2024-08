Il Modena rimonta il Bari e conquista i primi 3 punti in Serie B

Al via la 2ª giornata di Serie B. A sfidarsi nell'anticipo di venerdì 23, sono state Modena e Bari. Allo stadio Braglia, i padroni di casa riscattano il ko all'esordio contro il Sudtirol (2-1) e superano in rimonta il Bari di Longo grazie alle reti di Palumbo (45'+3') e Mendes (62'). A segno per gli ospiti - che rimediano il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia - Novakovich (17'): 2-1 il risultato finale.