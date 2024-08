La Samp di Pirlo ko a Marassi, Palermo battuto a Pisa. Sassuolo, Grosso sorride

La Samp rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria. Dopo il pareggio all'esordio con il Frosinone (2-2), gli uomini di Pirlo cadono in casa contro la Reggiana di Viali. A decidere il match è Vergara, che all'84' minuto rompe il silenzio e regala alla squadra i primi 3 punti della stagione: reduci dal 2-2 con il Mantova, i granata salgono così a quota 4 punti. Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo - Dionisi e Pirlo sono considerati in pole position nella griglia di partenza del campionato - che dopo il ko di Brescia cade anche sul campo del Pisa, a sua volta reduce dal pareggio al debutto contro lo Spezia. All'Arena Garibaldi, i rosanero si arrendono per 2-0: autorete di Nedelcearu (4') e raddoppio di Bonfanti (66'). Alla prossima giornata, gli uomini di Dionisi scenderanno sul campo della Cremonese. Ko per il Brescia, che davanti il pubblico di casa perde contro la il Cittadella in 10. Bene il Sassuolo, che conquista i primi 3 punti della stagione grazie alle reti di Antiste (34') e Russo (65') a decidere il derby con il Cesena - gli uomini di Grosso erano reduci dal pareggio con il Catanzaro alla 1ª di campionato - . A chiudere la 2ª giornata di Serie B, saranno invece Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza: entrambe le sfide sono in programma domenica 25 alle ore 20.30.