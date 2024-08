Il Mantova batte il Cosenza nel finale. 0-0 tra Catanzaro e Juve Stabia

Il Mantova vince 3-2 in casa contro il Cosenza nel secondo turno del campionato di Serie B. La formazione guidata da Davide Possanzini trova la vittoria grazie ad un gol nel recupero. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Fiori e a Bragantini. Nella ripresa i calabresi riescono a rimontare e fanno 2-2 con i gol di Fumagalli e Rizzo Pinna ma al terzo minuto di recupero ci ha pensato Solini a regalare la vittoria al Mantova, che sale a quota 4 in classifica.