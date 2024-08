Pirlo, altro ko: vince la Salernitana per 3-2. Sassuolo beffato a Bari

Cade ancora la Sampdoria in campionato: dopo il ko interno contro la Reggiana, è arrivato quello in casa della Salernitana firmato dalle reti di Simy, Valencia e Braaf. A Pirlo non sono bastate le reti di Tutino e Coda. Il Sudtirol, dopo due vittorie di fila, cade a sorpresa sul campo della Carrarese per 2-0, colpito dalle reti di Schiavi (su rigore) e Finotto. Vince la Reggiana in casa contro il Brescia grazie alle firme di Maggio e Portanova e si prende la testa della classifica a quota 7 punti in solitaria. Beffato il Sassuolo in casa del Bari: con un uomo in meno per 3/4 di gara (espulso Lovato), gli emiliani vanno avanti con Thorstvedt, raggiunti poi nel recupero del secondo tempo da Kevin Lasagna.