Serie B: Sassuolo-Cremonese su Dazn anche in modalità gratuita

TORINO - Per la quarta giornata di Serie Bkt, Dazn annuncia che il match Sassuolo-Cremonese, in programma domani alle 20:30, sarà visibile anche in modalità gratuita . Nel precedente turno, dopo il pareggio con il Bari, i neroverdi hanno rallentato la loro conquista alla parte alta della classifica. I grigiorossi invece, hanno incassato la loro seconda sconfitta del campionato contro il Palermo. Il confronto diretto tra le squadre di Grosso e Stroppa sarà cruciale per guadagnare punti preziosi e imprimere una svolta al loro inizio stagione.

La Serie B su Goal Pass

Tutte le partite della Serie BKT potranno essere seguite dai tifosi su Dazn anche attraverso il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule: circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato cadetto, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la Uefa Women’s Champions League.