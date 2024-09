Brescia, poker al Frosinone! Brunori trascina il Palermo, sorride il Bari

Perde la Juve Stabia, tris del Palermo, pari Cremonese

Il Brescia ritrova la vittoria, vince e convince contro il Frosinone. La squadra di Maran cala il poker contro i ciociari: protagonisti del match Juric (doppietta), Olzer e Moncini. Partita da dimenticare per gli ospiti, che la prossima giornata dovranno rinunciare a Darboe espulso al 57'. Tre punti importanti anche per il Bari, che conquista così la prima vittoria della stagione, superando il Mantova grazie alle reti di Lella alla mezz'ora e di Mantovani al 90'. Terzo risultato utile di fila per i pugliesi. Il Palermo cala il tris a Castellammare contro la Juve Stabia: apre il match Segre, raddoppia Henry, accorcia Adorante e poi chiude i giochi il solito Brunori. I rosanero rialzano così la testa dopo il brutto inizio di campionato. Termina 1-1 la sfida tra Cremonese e Spezia: Collocolo porta in vantaggio i grigiorossi, poi risponde Hristov. Pareggio senza reti tra Cittadella e Catanzaro.