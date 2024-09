Serie B: cade ancora la Sampdoria, vittoria Sassuolo nel finale a Carrara

Pomeriggio intenso in Serie B , con i posticipi domenicali che hanno chiuso la quinta giornata di campionato. Risultati importanti e a sorpresa, come l'ennessima sconfitta della Sampdoria contro il Cosenza in questo avvio di stagione shock da solo 2 punti. Il Sassuolo passa nel finale sul campo della Carrarese e il Sudtirol contro la Reggiana . Problemi invece nella sfida tra Salernitana e Pisa , posticipata alle 17:30 per un problema al Var.

Serie B: perde ancora la Samp, passa il Sassuolo

Il risultato più importante di questa quinta giornata di Serie B arriva sicuramente a Cosenza, con la Samdoria di Andrea Sottil che perde ancora e precipita all'ultimo posto in classifica. A decidere sono i gol di Orazio e Strizzolo, con Ioannou che aveva momentaneamente pareggiato per i blucerchiati. Il Sassuolo soffre invece contro la Carrarese, ma vince nel finale con le reti di Mulattieri al 77' e Thorstvedt in pieno recupero. Grande colpo anche per il Sudtirol che passa per 3-1 sul campo della Reggiana nonostante il gol dell'ex Juve Portanova.