Segna Compagnon, decide Barbieri: sembra la Next Gen, è Catanzaro-Cremonese!

Tanta Juve nell'anticipo di Serie B: prima l'assist di Zanimacchia, poi il gol dell'attaccante in prestito in Calabria, infine quello dell'esterno ceduto in estate

20 . 09 . 2024 22:48 1 min castagnettiCompagnonCatanzaroCremonese