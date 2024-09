Pisa, è fuga in testa: piegato anche il Brescia. Samp, prima gioia!

In attesa che si concluda la sesta giornata della Serie B 2024/2025 , nel pomeriggio di sabato sono arrivati i primi risultati. Importante vittoria per il Pisa che si impone sul Brescia per 2-1 e si porta in solitaria in testa alla classifica allungando sulle inseguitrici e iniziando a scavare un primo solco. Primo successo per la Sampdoria che batte il Sudtirol di misura. Al Sassuolo basta il gol di Laurienté, a Cosenza finisce 1-0 per i neroverdi. Finiscono entrambi a reti bianche le sfide tra Reggiana - Salernitana e Palermo - Cesena .

Palermo-Cesena, il var annulla due gol in 7 minuti

Ha dell'incredibile quanto accaduto nella partita tra Palermo e Cesena. Il Var ha annullato due gol in appena 7 minuti. Il primo episodio è al 4° minuto: Prestia pesca Shpendi tra le linee, l'attaccante arriva a tu per tu con Desplanches e batte il portiere. L'arbitro annulla subito per fuorigioco, ma la partita riprende soltanto dopo un consulto del Var, annullando la rete appena segnata.

Passano poco più di due minuti e acadde la stessa cosa, ma a parti invertite. Di Mariano viene servito sulla sinistra da Ranocchia, l'esterno scarica in area per Henry che di prima batte Pisseri. Bianconeri in vantaggio? No, dopo un consulto, annullato anche questo gol.

Pisa-Brescia, nerazzurri vittoriosi e primi in classifica

Il match si mette subito in discesa per il Pisa che grazie alla rete di Piccinini dopo soli 2 minuti passano in vantaggio. Ma il Brescia la pareggia in apertura di secondo tempo grazie a Moncini. L'equilibrio dura fino al 78esimo, quando Tramoni segna il gol decisivo. Tre punti importanti per i nerazzurri che si portano a tre lunghezze dal Sassuolo secondo.