Spezia, poker e secondo posto: show fratelli Esposito. Tris Bari, Mantova ok

Si è conclusa la sesta giornata della Serie B 2024/2025 con gli ultimi verdetti della domenica che hanno già ridisegnato gli equilibri del campionato cadetto. Vittoria importante in casa del Frosinone da parte del Bari che si impone con un sonoro 0-3 in una gara a senso unico, condannando i ciociari all'ultimo posto in classifica. Successo decisivo per lo Spezia che batte la Carrarese per 4-2, riuscendo così ad accorciare sul Pisa capolista portandosi a sole due lunghezze. Tre punti anche per il Mantova che supera il Cittadella per 1-0.