Il Frosinone espugna Cittadella, poker del Borussia Dortmund, tris del Psg

Il Frosinone ottiene la sua prima vittoria in campionato e lo fa sul difficile campo del Cittadella per 2-1 grazie alle reti di Oyono e Partipilo: ai veneti non basta la firma di Cassano. In Bundesliga show del Borussia Dortmund che rimonta il doppio vantaggio del Bochum, arrivato con Bero e de Wit, vincendo per 4-2: poker calato grazie alla doppietta di Guirassy condita dal rigore di Emre Can e dalla rete di Nmecha. Nell'anticipo della Liga, Larin e Valery regalano la vittoria al Maiorca per 2-1 sul campo del Valladolid.