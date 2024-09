Cosenza, punto di cuore a Bari. Pari Sassuolo-Spezia, occasione Pisa

Si sono concluse le prime tre partite del sabato valide per la settima giornata della Serie B 2024/2025, dopo la vittoria nell'anticipo del Frosinone. Un tris di gare che non ha concesso grandi emozioni, facendo registrare tre pareggi e solo due gol ad arricchire il già scarno tabellino. L'unica a regalare emozioni più importanti è stata Bari-Cosenza, finita 1-1 con gli ospiti che hanno agguantato il pari quasi sullo scadere. Finisce invece a reti bianche tra Carrarese-Reggiana e Sassuolo-Spezia. Alla luce di questi risultati, il Pisa ha una grande occasione per allungare sui liguri, portandosi virtualmente a 6 punti di vantaggio.