La Juve Stabia ferma la fuga del Pisa. Festa e tris Samp, poker Cesena!

Pomeriggio pieno di gol nelle gare di domenica valide per la settima giornata della Serie B 2024/2025 . La Juve Stabia si è imposta sulla capolista Pisa con un netto 2-0 , in una partita a senso unico dal pimo minuto. Tanti gol ed emozioni tra Cesena e Mantova , che fissano il punteggio finale sul 4-2 per i bianconeri. La Sampdoria sembra aver ritrovato entusiasmo e gioco, conquistando i tre punti in casa del Modena imponendosi per 3-0 . Chiude Salernitana-Catanzaro , l'unico pareggio a reti bianche.

Juve Stabia-Pisa 2-0, nerazzurri steccano l'allungo in classifica

Era la partita più attesa quella tra la compagine toscana e i nerazzurri. La squadra toscana aveva tra le mani la prima occasione d'oro, dopo il pareggio dello Spezia nella giornata di sabato, per allungare in classifica. Nulla da fare, a imporsi sono stati i campani con un 2-0 firmato Variner-Aristico.

Cesena-Mantova 4-2, bianconeri salgono al quarto posto

Partita divertente e piena di emozioni quella tra Cesena e Mantova. Match sostanzialmente a senso unico, dominato dal primo minuto dai padroni di casa che grazie alle reti di Shpendi, Kargbo, Prestia e Tavsan si impongono sui biancorossi. Gli ospiti accorciano sul finale con Ruocco, che segue al gol di Redolfi. Troppo tardi, la gara si chiude sul 4-2 per i bianconeri.

Modena-Sampdoria 1-3, seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati

Inizia a prendere forma la Sampdoria di Sottil che mette in fila la seconda vittoria consecutiva. E, da non dimenticare, nel mezzo c'è stato il successo nel derby contro il Genoa in Coppa Italia. Sfida ostica in casa del Modena, che scivola via facilmente grazie alle reti di Ioannou, Tutino e Coda. Per gli emiliani il gol della bandiera è firmato Beyuku.