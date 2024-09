Palermo, che tris al Sudtirol! Brescia-Cremonese 3-2, Maran batte Stroppa

BRESCIA - La 7ª giornata del campionato di Serie B si chiude a Brescia con il ritorno al successo della Rondine che batte 3-2 la Cremonese. Padroni di casa che indirizzano la partita nel primo tempo: gol flash dopo 6 minuti con Besaggio lesto a correggere in tap-in il potente tiro da fuori area di Dickmann, il raddoppio lo sigla Borelli al 36' bravo ad approfittare del retro-passaggio sbagliato di Collocolo per entrare in area, scartare Antov e Majer per segnare con un preciso diagonale mentre il tris lo cala al 39' Verreth con una perfetta punizione all'incrocio. Nela ripresa gli ospiti provano a rimonta accorciando le distanze con il colpo di testa di Nasti (71') su angolo e con la punizione da 20 metri di Buonaiuto (81').