Coda illude la Samp, la doppietta in 3' di Adorante lancia la Juve Stabia

GENOVA - Colpo esterno della Juve Stabia che espugna il Ferraris nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B. Le 'Vespe', infatti, in svantaggio al termine del primo tempo, si impongono per 2-1 sulla Sampdoria. I blucerchiati si portano avanti al 36' del primo tempo con Coda, ma nella ripresa va a segno al 2' e al 5' Adorante per la rimonta degli ospiti che salgono così a 14 punti in classifica, a -2 dalla capolista Pisa, che ha, ovviamente, una gara in meno. La Samp resta ferma a quota 8.