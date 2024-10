Berardi, rientro in campo e assist! Sassuolo da tennis contro il Cittadella

Si è concluso l'anticipo del sabato pomeriggio dell'ottava giornata della Serie B 2024/2025 . Un turno molto corposo che ha visto lo svolgimento di quattro gare, tra cui la sfida a distanza tra il Pisa capolista e l'inseguitrice Sassuolo . I nerazzurri hanno battuto per 3-1 il Cesena , mentre i neroverdi sono stati gli assoluti protagonisti di questa prima parte di fine settimana: gli emiliani hanno vinto per 6-1 contro il Cittadella in una gara mai in discussione e a senso unico dal fischio d'inizio. Nelle altre partite, vittoria della Carrarese sul campo del Frosinone e dello Spezia sulla Reggiana, entrambe con lo stesso risultato di 1-0.

Sassuolo-Cittadella 6-1, goleada e festa per il ritorno di Berardi

Pomeriggio da incorniciare per il Sassuolo. Mulattieri apre le marcature al minuto 4, ma il Cittadella la pareggia al 17esimo con vita. Il primo tempo si chiude con il risultato di una rete a testa. In apertura di secondo tempo inizia la goleada neroverde. Raddoppio di Volpato, al quale seguono i gol di Thorstvedt, autore di una doppietta, Pierini e Lauriente. Al 74esimo c'è spazio per un grande ritorno, quello di Domenico Berardi condito anche da un assist. L'attaccante torna a calcare i campi da gioco dopo sette mesi dell'infortunio al tendine d'Achille rimediato lo scorso 3 marzo in Serie A nella gara contro l'Hellas Verona.

Pisa-Cesena 3-1, altra vittoria dei toscani sempre più primi

Altra giornata, nuova vittoria per il Pisa. La squadra toscana vince contro un buon Cesena in una gara sostanzialmente mai in discussione. Nel primo tempo ci pensano Lind e Canestrelli a siglare le reti del 2-0. Ad inizio di ripresa è un'autorete di Donnarumma a fissare il punteggio sul 3-0. Il gol della bandiera bianconero lo fima Prestia, ma la partita scivola così, regalando i 3 punti che tengono lontano il Sassuolo, secondo in classifica, dalla compagine nerazzurra capolista.